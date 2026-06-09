Pancho Barraza ‘El Poeta del Amor’ celebrará 35 años de trayectoria musical en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con la promesa de entregar el alma en el escenario y reencontrarse con la tierra que lo vio forjarse, Pancho Barraza anunció su regreso a Los Mochis este 4 de julio.

El estadio Chevron Park será la sede de un magno concierto donde el ídolo del regional mexicano celebrará 35 años de trayectoria artística ininterrumpida.

Lejos de presentar un formato convencional, el cantautor sinaloense adelantó que ofrecerá una experiencia audiovisual de primer nivel, demostrando la madurez musical que ha consolidado a lo largo de más de tres décadas, manteniéndose fiel a su esencia y ajeno a las modas pasajeras.

“No se trata sólo de cantar canciones; van a ver mucho espectáculo, mucho sonido, luces, bailarines, músicos, banda, grupo y alrededor de 50 personas en escena”, detalló el intérprete durante el anuncio oficial.

Visiblemente emocionado, Barraza reconoció que volver al norte de Sinaloa tiene un peso emocional invaluable. Recordó que fue precisamente de esta zona de donde partió con el sueño de abrirse camino en la industria, por lo que traer su gira de aniversario es una forma de devolverle a su tierra “un pedazo grande” de lo que es hoy.

“El éxito no es sólo aplauso o fama; es responsabilidad, es hacer un gran espectáculo para que la gente salga diciendo que valió la pena estar ahí”, mencionó el intérprete de Mi Enemigo el Amor.

La realización de este concierto representa también un motor para la actividad local. Pablo Zúñiga, vocero de Par Producciones, confirmó los detalles del evento e invitó a la ciudadanía a adquirir sus accesos, destacando el honor que significa para la empresa traer a una figura de esta talla a la ciudad.

La llegada de producciones de gran formato como la de Pancho Barraza fortalece directamente la oferta cultural y de entretenimiento del municipio, traduciéndose en una derrama económica palpable para el sector de servicios. Restaurantes, hoteles, transporte y comercio local son los principales beneficiados por el turismo de espectáculos que atrae visitantes de otras regiones.

Esta inercia de eventos se alinea con la visión de desarrollo económico y promoción turística, confirmando que Los Mochis se mantiene como una plaza sólida, segura y altamente atractiva para las grandes inversiones de la industria del entretenimiento.