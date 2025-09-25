$!Pancho Barraza enamora a Mazatlán con concierto en el malecón

MAZATLÁN._ Pancho Barraza encendió el corazón de Mazatlán con un concierto gratuito este jueves en el área de las letras ubicadas en Valentino, donde miles de personas se reunieron para rendir homenaje a uno de los artistas más representativos del regional mexicano. El evento, denominado “Va por Mazatlán”, como lo informó el mismo cantante en redes sociales, formó parte de una serie de actividades que se realizan en el puerto, organizadas para promover el turismo y exaltar el talento sinaloense. Pancho eligió este escenario al aire libre como un gesto simbólico hacia sus raíces, y como agradecimiento al público que lo ha acompañado durante más de tres décadas de carrera.









Desde su aparición en el escenario, el llamado “Poeta del Amor” fue recibido con ovaciones y gritos de euforia. Temas como “Ojalá que no”, “Un indio quiere llorar”, “No volveré”, “Mi gusto es” y “Amor lismonero”, inició el concierto. Continuó con éxitos como “Amor de mis amores”, “Mi amor y mi agonía”, “Vuelve por favor”, “Ya se fue”, “Dónde andará”, “Te amo y te lo digo”, “Quiero dormir contigo”, “Cuando nadie te quiera”, “Debajo de los laureles “ y “El Sinaloense”. Llegó el momento de bailar y siguieron “Baila, baila rocola”, “Mírala, mírala, mírala”, “Ritmo y sabrosura”, “Pero la recuerdo” y “El toro mambo”. Acompañado por un Norteño Línea M, se dejó escuchar “Tragos de amargo licor”.









Los presentes cantaron junto al ídolo del regional mexicano “Un adicto a tu amor”, para que después Pancho invitara al escenario a su hijo Julio para cantar el éxito del joven “Adiós mi vida”. Continuó con sus invitados al mencionar a su otro hijo, Javier Barraza, para que ambos cantaran “Una noche cualquiera”. No podían faltar en su repertorio las emblemáticas melodías “Música romántica” y “Y las mariposas”, de Joan Sebastian.









“Mi enemigo el amor”, “Pero la recuerdo” e “Ignoraste mis lagrimas” pusieron a cantar a un público entregado, que abarrotó el malecón mazatleco en un ambiente familiar y festivo. Cada canción fue recibida con aplausos y ovaciones, mientras las familias, parejas y grupos de amigos cantaban al unísono bajo el cielo nublado de Mazatlán. Así como también a decenas de turistas, quienes con sus celulares tomaban fotografías y vídeos de recuerdo.







El escenario fue una producción que incluyó juegos de luces, una pantalla grande y su Banda Santa María en vivo que no escatimó en energía. El concierto se convirtió en una auténtica celebración del regional mexicano y de la identidad sinaloense. Durante la velada, Pancho expresó su agradecimiento por el cariño del público que lo vio nacer como cantante. “¡Arriba Mazatlán!”, gritaba visiblemente emocionado.







