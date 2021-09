Pancho Barraza estrena dueto con su hijo, Julio

Luego hablaron de cómo fue que él prefirió no hacer público que Julio era su hijo, mientras participaba en el programa “Survivor”, pues pensó que lejos de beneficiarlo lo podría perjudicar, ya que “la gente podría pensar que lo iban a beneficiar por ser mi hijo”, además dijo que en el momento que él hiciera público su parentesco, dejaría de ser notable su esfuerzo y relevante su nombre para pasar a ser el “hijo de Pancho Barraza”.

Sin embargo, para quienes sí sabían que era su hijo y que notaron el silencio tanto del padre y el hijo al no revelar su parentesco, surgieron los rumores de que no había una buena relación, mismos que tomaron fuerza gracias a las declaraciones que Julio y su hermano, Francisco, dieron durante su participación en “La Voz México” en el 2013.

En ese momento los hermanos dijeron al programa de Televisa que no recibían el apoyo de Pancho Barraza y que, incluso, no convivían con él, lo que desató una ola de críticas contra el intérprete de “Mi enemigo el amor”.

Sin embargo, esos rumores fueron aclarados durante la transmisión, pues Pancho dijo que él hacía borrón y cuenta nueva, pues sus hijos tenían en ese momento 15 años y ahora son todos unos hombres.

Por su parte, Julio dijo que a veces por ser tan jóvenes no miden las consecuencias de las palabras y, aunque él y su hermano se han disculpado muchas veces con su papá y han hablado del tema, era necesario hacerlo público.

“A veces no entendemos, cuando estamos más chicos, la gravedad de nuestras palabras y no pensar más allá de lo que vas a decir en ese momento, pero fue algo espontáneo que pasó, pero definitivamente yo siempre lo he dicho y mi hermano, que no estábamos mal con mi papá, sin embargo, fueron situaciones que no entendíamos en su momento y lo expresamos mal”, dijo Julio Barraza.

Por su parte, Pancho dijo que “uno nunca deja de ser familia”, aún y después de la muerte, y que siempre estará para apoyar a sus hijos y que, incluso, ya prepara algo con Francisco.