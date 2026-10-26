Pancho Barraza lidera monitorLATINO con ‘El Terco’

Pancho Barraza continúa posicionándose en la radio con “El Terco”, sencillo con el que encabeza las listas de monitorLATINO, mientras La Inolvidable Banda Agua de la Llave destaca con “¿A poco te decepcioné?” en los listados HotSongs.

Ambas propuestas mantienen presencia en los espacios de medición musical y reflejan la vigencia del regional mexicano en la programación radial, con historias de amor, desamor y sentimientos que conectan con el público.

En el caso de Barraza, “El Terco” llegó a las plataformas digitales el 28 de agosto de 2026, como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria artística y en la antesala de su próxima producción discográfica.

Escrita por el propio cantante, la canción aborda la lucha entre la razón y el corazón cuando una relación amorosa parece haber llegado a su fin, pero los sentimientos impiden dar vuelta a la página.

A través de una interpretación marcada por el romanticismo y el despecho, el tema retrata a una persona que, pese al desgaste, la frustración y el dolor de una separación, se aferra a un amor que parece no tener futuro.

La propuesta conecta con una de las vertientes que han distinguido la carrera del intérprete sinaloense, las canciones que exploran las contradicciones emocionales y las dificultades para superar una ruptura.

Adelanta en redes su nueva canción

Además de la popularidad de “El Terco”, Pancho Barraza adelantó en sus redes sociales detalles de “Mi Esposa Consentida”, un tema que próximamente estará disponible completo en las plataformas digitales.

El cantante compartió que sus seguidores ya han podido escuchar un fragmento a través de sus perfiles y expresó su entusiasmo por la respuesta que ha comenzado a recibir la canción.

Asimismo, invitó a sus fans a prepararse para su lanzamiento y preguntó quiénes ya tienen ganas de dedicarla, anticipando una propuesta romántica que busca llegar al corazón de su público.

Miden el pulso de la radio

La presencia de ambos temas, “El Terco” y “¿A poco te decepcioné?” en los listados de popularidad se da en el marco de las mediciones de monitorLATINO, plataforma especializada en inteligencia musical que rastrea la difusión de canciones en estaciones de radio y medios de Iberoamérica y Estados Unidos.

Mediante tecnología de monitoreo, el sistema registra la reproducción de temas en emisoras y genera rankings por país, región y género musical, conocidos como listas de airplay.

Esta información permite identificar cuáles canciones tienen mayor presencia en la programación radial durante determinados periodos.

La plataforma monitorea más de 3 mil emisoras en más de 20 países, entre ellos México, Colombia y Estados Unidos, y ofrece reportes y herramientas de análisis para artistas, sellos discográficos, compositores, agencias de publicidad y profesionales de la radio.

Suena la banda

La Inolvidable Banda Agua de la Llave suma presencia con “¿A poco te decepcioné?”, una canción que trata sobre el reclamo de una persona hacia su expareja, quien la culpa de haberla lastimado y arruinado la relación.