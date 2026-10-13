Pancho Barraza y El Coyote participarán en el Palenque Culiacán 2026, el día 28 de noviembre.

El anuncio fue realizado por Fiesta MX Entertainment, que asumirá la organización del evento y dio a conocer que la cartelera completa será revelada de manera gradual durante las próximas semanas.

El escenario brillará con luz propia para este encuentro entre dos de las voces más representativas de la música de banda: Pancho Barraza y El Coyote y Su Banda Tierra Santa.

La presentación reunirá a dos artistas que han construido carreras sólidas dentro del regional mexicano y que, a través de estilos distintos, se han convertido en referentes para varias generaciones de seguidores del género.

Pancho Barraza celebra 35 años de carrera

El concierto forma parte de la gira con la que Pancho Barraza conmemora 35 años de trayectoria artística, un recorrido que celebra el legado de uno de los cantautores más importantes de la música sinaloense.

Tras iniciar su carrera como integrante de Banda Los Recoditos, el intérprete consolidó un exitoso camino como solista con un estilo que combinó la fuerza de la banda con letras románticas, convirtiendo temas como Mi Enemigo el Amor, Ignoraste Mis Lágrimas y Las Mariposas en clásicos del regional mexicano.