Pancho Barraza y Olga Tañón se unen ‘Amarte a la medida’

La canción, escrita por el propio Barraza en coautoría con Lenier Meza y Jpro, es una balada con tintes regionales y caribeños que resalta la entrega total a una relación amorosa.

Juntos presentan “Amarte a la medida”, un tema que une dos estilos, dos trayectorias y una misma emoción: el amor profundo que resiste el tiempo y la distancia.

Pancho Barraza, uno de los máximos exponentes del regional mexicano y orgulloso hijo adoptivo de Mazatlán, sorprende una vez más al público con una colaboración de alto calibre junto a la vocalista puertorriqueña Olga Tañón, ícono de la música tropical latina.

La interpretación se eleva gracias a la energía y potencia vocal de Tañón, quien imprime su sello inconfundible a esta colaboración que mezcla pasión, sentimiento y una cuidada producción musical.

El sencillo fue lanzado junto con su videoclip oficial, grabado en la ciudad de Miami, Florida.

El video retrata una historia de amor que sobrevive a la distancia, con una estética visual que mezcla calidez, nostalgia y una atmósfera elegante, destacando la complicidad y conexión emocional entre ambos artistas.

Trayectorias que se encuentran

Pancho Barraza ha forjado una carrera sólida desde Mazatlán, donde inició su camino artístico y se convirtió en una figura emblemática del regional mexicano.

Con más de tres décadas de trayectoria, ha escrito e interpretado temas que forman parte del cancionero popular del género, consolidándose como uno de los grandes compositores e intérpretes del noroeste mexicano.

Por su parte, Olga Tañón, conocida como “La mujer de fuego”, es una de las voces más importantes del merengue y la música latina.

Ganadora de múltiples premios Grammy y Billboard, ha conquistado escenarios internacionales con su poderosa voz y presencia escénica.

“Amarte a la medida” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y marca un momento especial en la carrera de ambos artistas: una fusión inesperada, pero natural, que demuestra cómo la música trasciende géneros y geografías cuando el sentimiento es genuino.