$!Pancho Ugalde rinde tributo a Joan Sebastian con ‘Envidia’

“Quiero grabar canciones bonitas, de amor, no la música que se usa ahora, donde le faltan al respeto a las mujeres, las insultan, la música de Joan Sebastian tiene letras bonitas, yo quiero que en un futuro, cuando mis hijos o nietos miren mis videos se sientan orgullosos de la música que cantaba”, dijo Pancho Ugalde, en una entrevista vía telefónica con Noroeste.

“Mis hijos ya despiertan su gusto por la música, ya me dijeron que quieren cantar, les gusta también pintar, son muy artísticos, yo no los quiero forzar, los apoyaré en lo que ellos quieran hacer”, confesó.

Quiere dueto con Julión Álvarez

Pancho confesó que hay muchos cantantes que admira, pero si se trata de pensar en uno con el que le gustaría cantar ese es Julión Álvarez, pues admira su trabajo.

“Pues mira, hay muchos cantantes que me gustan, México tiene grandes cantantes, pero hay uno con el que me gustaría cantar, y es Julión, me gusta mucho su trabajo, es alguien que admiro y sería un honor grabar algo junto a él ”, dijo.

Agregó que con su hermana, la cantante Ana Bárbara, ha comentado que le gustaría volver a cantar juntos, pues hace tiempo unieron sus voces en el tema “Lo busqué”, que se convirtió en un éxito, que hasta hoy en día se sigue escuchando .