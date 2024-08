En 2021, Jaime González y Silva Cristina Nodal comenzaron un proceso legal contra la discográfica para garantizar la autoría y explotación de las composiciones de su hijo.

Tres años después, en junio pasado, el apoderado legal de Universal México anticipó que la contrademanda que interpusieron contra los padres del intérprete, incluye pruebas que acreditan la falsificación de firmas en 32 contratos, por lo que urgieron a la Fiscalía General de la República judicializar el caso.

Asimismo, se divulgó que la disquera también exige la retribución de pagos que hizo a Christian Nodal por el uso y explotación de parte de su obra; sin embargo, el artista sonorense y sus padres reclamaron dichos derechos.

En 2021, cuando sus padres tomaron acciones legales, Christian Nodal se pronunció sobre el conflicto con Universal México, a quien acusó de hacerlo firmar un contrato leonino que lo esclavizaba como artista.

“Yo tengo una resolución de una juez federal, que ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal, que no existe tal veto, tan falso es, que un juez lo está ordenando; yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están ‘vendiendo’ todo este circo a los medios y a las redes sociales contra mí”, dijo en referencia a los rumores en torno a que no podía interpretar parte de su obra.