Paquita la del Barrio enfrenta problemas de salud y cancela conciertos

“Desgraciadamente no estoy bien”, expresó la Reina del Pueblo, mientras se le puede ver postrada en una cama, para dar paso a explicar que recientemente se había sometido a un tratamiento del que no dio más detalles, pero alarmó por completo a usuarios de internet y seguidores fieles de la solista.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, inició el video la intérprete de éxitos como Rata de dos patas, Tres veces te engañe o Cheque en blanco.

Tras la publicación, figuras del mundo del espectáculo le desearon una pronta recuperación para que vuelva a cautivar a todos los seguidores con su incuestionable talento en la música.