“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”.

Y es que, algunos internautas la han ha comparado con la mexicana por la letra de la canción, que alude a su ex pareja Gerard Piqué y a la nueva relación que él tiene.

Le mandó ánimos y le aseguró que si necesita algo tenga la confianza de decirle, ya que sin duda hará lo posible para ayudarla. También le dijo que no se “achicopalara” ante la situación que está atravesando.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.

Antes de terminar su mensaje de apoyo a la colombiana, Paquita la del Barrio le cantó un poco de su nueva canción enfocada al desamor y su mala experiencia con hombres.

“Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas ch**gar mis humildes canciones. y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde”, entonó Paquita con su peculiar estilo musical.