$!Para celebrar el Día de Star Wars, Disney Plus estrenará la serie ‘The Bad Batch’

Star Wars: The Bad Batch es una serie que abundará en la conocida como Fuerza Clon 99, un escuadrón conformado por Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair y Echo que estarán acompañados por el pequeño Omega en sus andanzas por la galaxia.

Este martes es el Día de Star Wars y para celebrarlo, Disney Plus estrenará The Bad Batch, una serie animada de la productora Lucasfilm que formará parte de los acontecimientos ocurridos en la serie de La Guerra de los Clones.

The Bad Batch es un episodio de la serie de televisión Star Wars: The Clone Wars que originalmente estaba destinado a ser el estreno de una séptima temporada, pero la producción de la serie de televisión se detuvo antes de que se completara el episodio.

Así pasó con series como The Mandalorian del mismo universo, o WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel; una vez más, Star Wars tomará el protagonismo de los viernes en Disney Plus y redes sociales.

La nueva serie animada de Star Wars, que se conectará con La Guerra de las Galaxias, será un especial de 70 minutos y podrá verse en exclusiva para México y América Latina por la plataforma de streaming Disney Plus.

Conocida “El lote malo”, el universo de Star Wars presentó este pequeño escuadrón de cuatro integrantes (que después sumó a un miembro más a sus filas) en los primeros episodios de la temporada 7 de The Clone Wars.

The Bad Batch es la continuación de la historia de The Clone Wars, pero desde el punto de vista de un escuadrón de clones.

El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo la frase “May the Force be with you”, que en español se traduce como “que la fuerza te acompañe”.

Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day, para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas.

Posteriormente se difundió en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente.

