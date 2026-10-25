$!Para Halloween, recrea Paris Hilton el outfit de Britney Spears con una serpiente

Paris Hilton se adelantó a Halloween con un espectacular homenaje a su amiga Britney Spears. La empresaria y DJ estadounidense recreó el outfit que la Princesa del Pop llevó durante su presentación en los MTV Video Music Awards de 2001 y completó el disfraz con una serpiente pitón, en referencia al reptil que acompañó a Britney en aquella ocasión sobre el escenario. Paris Hilton compartió una serie de fotografías y videos en Instagram el viernes 23 de octubre, con los que mostró su versión de uno de los momentos más reconocibles de la cultura pop de principios de siglo. El look incluyó un top verde, shorts adornados con pedrería y botas, además de la serpiente que convirtió aquella actuación de Britney Spears en una imagen inolvidable.

La elección tiene un significado especial para Paris, quien mantiene una amistad con la cantante desde hace más de dos décadas. Además de compartir una época en la que ambas fueron objeto de una intensa atención mediática, las dos han expresado públicamente su cariño y admiración mutuos, detalla quien.com “Britney es una de las artistas más icónicas de nuestra generación, y I’m a Slave 4 U siempre será un momento legendario en la música pop”, comentó Paris a Billboard sobre la elección de su disfraz.

“La canción, la coreografía, la moda... ¡lo tenía todo! Me ha encantado recrear sus distintos estilos a lo largo de los años, porque cada uno representa un momento muy especial en la historia de la música”, añadió la DJ y empresaria. En sus palabras, además, Paris dejó ver lo importante que es para ella el vínculo que ha mantenido y fortalecido con la cantante a través del tiempo. “Britney no solo es un ícono, sino también una querida amiga; siempre me encantará celebrarla a ella y el increíble impacto que ha tenido en todos nosotros”, dijo a la publicación estadounidense. El 6 de septiembre de 2001, Britney Spears presentó “I’m a Slave 4 U” en los MTV Video Music Awards, celebrados en el Metropolitan Opera House de Nueva York, con una puesta en escena inspirada en la selva.