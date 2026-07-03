Paraliza Nueva York la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Las calles alrededor del Madison Square Garden de Nueva York han estado llenas durante días de trabajadores que descargan comida y decorados en el recinto de conciertos, que está en su periodo más largo del verano sin conciertos ni eventos deportivos programados.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

El momento estelar está previsto este viernes por la tarde ante un millar de invitados en el Madison Square Garden, bajo un estricto control policial.

Todo apunta a que las celebraciones, que coinciden con el 250 aniversario de Estados Unidos, serán un evento deslumbrante digno de una de las parejas más famosas del mundo.

¿Se habrá casado ya? La boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de americano Travis Kelce tiene en vilo a los fans de todo el mundo y a las redes sociales, que buscan la más mínima pista sobre esta gigantesca ceremonia en Nueva York.

La pareja inauguró las festividades de su enlace con una cena exclusiva, con unos 100 invitados, según los medios estadounidenses.

La cantante Selena Gómez, amiga de Taylor Swift, publicó un vídeo en el que luce un vestido de noche. Dio así a entender a sus 405 millones de seguidores en Instagram que formaba parte de los invitados.

El cantante Ed Sheeran, la creadora de la serie Girls Lena Dunham, y el productor Jack Antonoff fueron vistos en las inmediaciones del recinto.

La portavoz de la estrella del pop, Tree Paine, anunció el jueves que la pareja donó esta semana 26 millones de dólares a varias organizaciones, sobre todo de Nueva York y Kansas City, donde juega Travis Kelce.

Se desconoce cuánto costará la boda, de la que se han filtrado muy pocos detalles. Algunos fans y medios de comunicación están convencidos de que ya se han casado en una ceremonia íntima.

Quizás en Nashville, la ciudad de la música estadounidense, donde su familia se mudó para ayudarla a lanzar su carrera cuando tenía 14 años y donde ella tiene una casa.

Ya circulan por internet fotos falsas de la boda generadas por inteligencia artificial. El cómico Bert Kreischer publicó en Instagram una de ellas, en la que posa con ambos vestidos de novios.

La mayoría de los invitados están sujetos a acuerdos de confidencialidad y a todos se les ha prohibido llevar el móvil, afirma la prensa estadounidense, que baraja la asistencia de las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne y de la actriz Zoë Kravitz.

El vestido es otro de los secretos bien guardados.Los medios del corazón se preguntan quién vestirá a la novia, poco menos de un mes después de la boda en Sicilia de otra estrella del pop, Dua Lipa, que eligió un traje de Chanel.

Esta no es la primera vez que un músico elige el Madison Square Garden para su enlace. Ya lo hizo Sly Stone en junio de 1974, para contraer matrimonio con la actriz Kathy Silva durante un concierto de su grupo, Sly and the Family Stone.

Entre los invitados confirmados para la boda está Suki Waterhouse, amiga de toda la vida de Swift, y se espera la presencia com ya se sabe de Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Cara Delevingne, Jack Antonoff, Emma Stone, Gracie Abrams, el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, y el mariscal de campo Patrick Mahomes, así como el jugador de los San Francisco, George Kittle.