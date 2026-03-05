$!Pareja del vocalista Los Recoditos lo acusa de violencia; lo retiran de la banda mientras se investiga

Fernanda Cortez, pareja sentimental del cantante “Rafa” González, lo acusó públicamente de ejercer violencia física, psicológica y emocional durante los 12 años que han mantenido una relación. A través de varios videos difundidos en redes sociales, la joven muestra golpes y moretones en rostro, brazos y cuello, aseguró que sufre depresión y “trastorno límite de la personalidad”, y afirmó que el cantante de Banda Los Recoditos la sometía, le quitaba el teléfono y presuntamente la drogaba con gotas de clonazepam.

Además, señaló que se encuentra sola en una ciudad donde no tiene familia y que tienen tres hijos, entre ellos una niña llamada Regina, hija del intérprete La mujer difundió una serie de videos en redes sociales donde expone su testimonio y muestra evidentes lesiones en su cuerpo.

@fergcortez #Viral #parati he vivido 12 años de abuso de una figura pública su nombre es Rafa gonzales vocalista de los recoditos, ayúdenme a etiquetar medios para que esto se dé a conocer 🙏🙏 @Bandalosrecoditos ♬ sonido original - fergcortez

Algunas imágenes muestran inflamación y marcas en su cara, lo que generó una ola de reacciones entre usuarios que comenzaron a compartir el material. “Tengo 12 años con mi pareja, con la cual he vivido maltrato físico, psicológico y emocional, actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades, entre otras cosas que no puedo hablar aquí por el Tiktok”, dijo en un video. Acusó una serie de actos de violencia física y psicológica. “Me somete para que yo no pueda hablar ni decir nada, y me quita mi teléfono”. La joven asegura encontrarse sola en una ciudad donde no tiene familia ni red de apoyo, y afirma que el cantante la dejó “sin nada”.

Retiran a Rafael González de Banda Los Recoditos de forma temporal Tras los señalamientos, la agrupación Banda Los Recoditos se pronunció en redes sociales y medios de comunicación, señalando que la situación se está tomando con seriedad. La empresa reiteró su postura de “cero tolerancias ante cualquier forma de violencia”, subrayando además su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que promueven tanto dentro como fuera de la agrupación.