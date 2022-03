$!‘Paren la guerra’, pide Sting con su tema ‘Russians’

Russians fue grabada en 1985 y su letra hace alusión al imperialismo de la Unión Soviética, que en aquellos años aún se mantenía en pie como uno de los estados más poderosos del mundo. Sin embargo, a pesar del éxito de la canción, Sting ya no volvió a interpretarla, porque sentía que ya no era relevante, sin embargo, con la invasión rusa a Ucrania, este sencillo se vuelve a poner a la orden del día.

Así, el intérprete de Every Breath You Take se une a los famosos que han denunciado este hecho, haciéndolo con un conmovedor mensaje.