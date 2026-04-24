Paris Jackson se deslinda de la Biopic sobre su padre Michael Jackson

A solo un día del estreno mundial en cines de Michael, la biopic sobre Michael Jackson , su hija Paris Jackson ha dejado clara su postura definitiva: no forma parte del proyecto y solo desea que se cuente la historia de su padre con “amor y luz”. La cantante y modelo, de 28 años, reveló que leyó un primer borrador del guión en 2025, dio notas sobre partes “deshonestas” que no fueron tomadas en cuenta y decidió alejarse por completo. Todo comenzó en septiembre de 2025. El actor Colman Domingo, quien interpreta a Joseph “Joe” Jackson, papá de Michael, declaró en una entrevista con People que Paris y su hermano Prince “estaban muy a favor de nuestra película” y que ella había sido “muy amable y cálida” y “útil”.

De acuerdo a quien.com Paris Jackson respondió de inmediato en sus Stories de Instagram en 2025. “No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que tuve cero por ciento de participación, eso es muy raro. Leí uno de los primeros borradores del guión y di mis notas sobre lo que era deshonesto, no me parecía correcto y cuando no lo cambiaron, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Que Dios los bendiga y les dé velocidad”. En esa misma publicación y en declaraciones posteriores, Paris dijo que el guión está lleno de “mentiras descaradas”, fue “endulzado” y presenta una “fantasía de Hollywood” que “pandea a una sección muy específica de los fans de mi papá que aún viven en la fantasía. No es real, pero te lo venden como real”. En un video que compartió en redes sociales a principios de abril de 2026, agregó: “Prefiero la honestidad por encima de las ventas y la ganancia monetaria”, dijo