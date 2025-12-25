Parodia Celine Dion al ‘Grinch’ y causa sensación en sus fans

Este momento inusual y divertido fue publicado el 24 de diciembre de 2025, en vísperas de Navidad, y rápidamente se volvió viral en redes sociales, destacando el sentido del humor y la conexión de la cantante con sus seguidores.

En el clip, Dion aparece con un disfraz completo del Grinch , incluyendo maquillaje verde, traje rojo y blanco al estilo navideño, sentada junto a una chimenea con un pequeño perro vestido con cuernos que recuerda a Max, el fiel compañero del personaje original de Dr. Seuss.

La cantante canadiense Céline Dion sorprendió a millones de personas estas fiestas al publicar un video festivo en su cuenta de Instagram donde se disfraza del personaje El Grinch , famoso por la película How the Grinch Stole Christmas (2000), y canta su icónico éxito All by Myself .

El video comienza con Dion sentada junto al fuego, iniciando con el coro de All by Myself, uno de sus temas más reconocidos, que originalmente lanzó en 1996 y que sigue siendo uno de sus grandes éxitos hasta la fecha, señala elimparcial.com

A continuación, adopta una voz similar a la del Grinch y parodia uno de los monólogos más icónicos de la película protagonizada por Jim Carrey, donde enumera de forma humorística sus actividades del día.

“A las cuatro, ejercitar mi voz. A las cuatro y media, despertar a mis hijos. A las cinco, solucionar el hambre mundial, no se lo digas a nadie. A las cinco y media, hacer jazzercize”.

“Cuando era joven, nunca necesité a nadie...”— Fragmento de la canción en el video.

La publicación no solo fue un momento de humor, sino que también incluyó un mensaje festivo en la descripción Silent night? Not on my watch...” (Noche silenciosa? No bajo mi vigilancia...), escrito por la artista junto al video navideño.

Este gesto se dio después de que Dion compartiera previamente un mensaje de acción de gracias en redes, donde habló sobre la importancia de la familia, la gratitud y la importancia de valorar los momentos con seres queridos, recordando que incluso las reuniones más pequeñas pueden tener un significado profundo.

El Grinch es un personaje clásico de la literatura infantil de Dr. Seuss que se popularizó mundialmente, especialmente tras la adaptación cinematográfica de 2000 protagonizada por Jim Carrey. En esa versión, el Grinch intenta evitar la Navidad hasta que descubre su verdadero valor y alegría.

Tras la publicación, miles de usuarios compartieron el video y comentaron con la creatividad de Dion al unir dos mundos culturales distintos —un villano navideño y una balada poderosa— de forma humorística.

Comentarios en redes sociales destacaron la originalidad del clip y la capacidad de la artista de sorprender a sus fans con contenido inesperado.

Muchos resaltaron que ver a Dion interpretando el personaje del Grinch fue “un momento inesperado esta Navidad”, mientras otros celebraron el uso de All by Myself, una canción que marcó su carrera musical desde la década de 1990.