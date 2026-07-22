Participa Ariana Grande en la ‘Summer Collection 2026 de Swarovski’

La famosa cantante es reconocida por su gran estilo, siendo siempre un símbolo de la moda y marcando tendencias con muchos de sus looks, gracias a esto, la cantante fue invitada a formar parte de la Summer Collection 2026 de Swarovski.
Para Ariana, una pieza de joyería puede elevar cualquier look , y es algo que sin duda lo ha demostrado en muchas ocasiones, fusionando en esta colección, la perfecta combinación entre brillo, detalles y exclusividad.
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Una publicación compartida por SWAROVSKI (@swarovski)
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Desde el inicio, Ariana siempre ha encontrado a la joyería como una aliada de sus looks, elevando cada outfit y logrando impactar con cada detalle, señala quien.com
Una de las piezas que más la caracteriza son los chokers, los cuales han evolucionado junto a ella, algunos más delicados y otros más brillantes, pero todos se han vuelto parte de una estética única, logrando que se vea femenina y elegante al mismo tiempo. La colección de verano de Swarovski conecta a la perfección con la esencia de la cantante y nos encanta.
Su vida artística ha evolucionado mucho con el paso de los años, pero las piezas de joyería también han evolucionado con ella y con su estilo.
Desde la época de Dangerous Woman, se le vio con accesorios más llamativos y sensuales, hasta la etapa actual en la que la vemos seguir una estética elegante y romántica.
Sus accesorios forman parte de una historia única que se cuenta por sí sola y lo hace a través de piezas especiales que encajan con ella en todos los sentidos.
También es reconocida por tener un estilo bastante femenino y romántico, desde su forma de vestir, hasta sus beauty looks, y claro que la joyería también forma parte de esto. La llegamos a ver con perlas, collares delicados y joyas que ayudan a reforzar su estética tan única.
Esta sensibilidad por la joyería se aprecia en la actual colección de Swarovski y queda claro porque la cantante es parte fundamental de esta. No solo es moda y estilo, es la mejor manera de transmitir emociones.
Los accesorios pueden convertirse en un statement piece, y Ariana lo tiene claro, logra que una joya pueda cambiar por completo su apariencia dependiendo de cómo se vista.
Estas piezas dejan de ser un simple complemento, para convertirse en el punto clave de cualquier look, collares llamativos, dijes maximalistas y colores vibrantes. La idea es tener piezas que no desaparezcan con el resto del outfit, sino que resalten y se vuelvan en el centro de atención para captar todas las miradas.
Aunque el estilo de la cantante ha evolucionado y cambiado demasiado con el paso de los años, se mantiene fiel a ese toque femenino que la caracteriza, logrando que exista una perfecta combinación entre glamour y fantasía.
Ha pasado de tener un estilo juvenil y divertido, a looks más cuidados, pero siempre manteniéndose fiel a su esencia. La joyería forma parte fundamental de esto y se logra ver como sigue amando los mismos accesorios, pero con pequeños cambios y toques únicos.