Participa Ariana Grande en la ‘Summer Collection 2026 de Swarovski’

Para Ariana, una pieza de joyería puede elevar cualquier look , y es algo que sin duda lo ha demostrado en muchas ocasiones, fusionando en esta colección, la perfecta combinación entre brillo, detalles y exclusividad.

La famosa cantante es reconocida por su gran estilo, siendo siempre un símbolo de la moda y marcando tendencias con muchos de sus looks, gracias a esto, la cantante fue invitada a formar parte de la Summer Collection 2026 de Swarovski.

Desde el inicio, Ariana siempre ha encontrado a la joyería como una aliada de sus looks, elevando cada outfit y logrando impactar con cada detalle, señala quien.com

Una de las piezas que más la caracteriza son los chokers, los cuales han evolucionado junto a ella, algunos más delicados y otros más brillantes, pero todos se han vuelto parte de una estética única, logrando que se vea femenina y elegante al mismo tiempo. La colección de verano de Swarovski conecta a la perfección con la esencia de la cantante y nos encanta.

Su vida artística ha evolucionado mucho con el paso de los años, pero las piezas de joyería también han evolucionado con ella y con su estilo.

Desde la época de Dangerous Woman, se le vio con accesorios más llamativos y sensuales, hasta la etapa actual en la que la vemos seguir una estética elegante y romántica.

Sus accesorios forman parte de una historia única que se cuenta por sí sola y lo hace a través de piezas especiales que encajan con ella en todos los sentidos.

También es reconocida por tener un estilo bastante femenino y romántico, desde su forma de vestir, hasta sus beauty looks, y claro que la joyería también forma parte de esto. La llegamos a ver con perlas, collares delicados y joyas que ayudan a reforzar su estética tan única.

Esta sensibilidad por la joyería se aprecia en la actual colección de Swarovski y queda claro porque la cantante es parte fundamental de esta. No solo es moda y estilo, es la mejor manera de transmitir emociones.