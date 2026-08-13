Participa Carín León en el Fetival Summer Sonic 2026 en Osaka, Japón

El estilo inconfundible de Carin León ha cruzado fronteras fue toda una realidad en Japón. El cantante hermosillense viajo a la ciudad de Osaka, donde ofrecióun concierto especial en uno de los festivales de música más importantes de Asia.

Más allá del compromiso musical, el artista sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde lugares icónicos de la ciudad —como el canal Dotonbori y la galería Shinsaibashi-suji—, revelando que su visita tuvo un doble propósito: cumplir con su agenda de conciertos y realizar una grabación especial dedicada a sus fans.

El motivo principal de este viaje es su participación histórica en el festival Summer Sonic 2026, este 15 de agosto, el cual celebra su 25 aniversario. Este evento es uno de los escenarios musicales más prestigiosos de Japóny recibe a grandes exponentes internacionales.