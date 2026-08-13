Participa Carín León en el Fetival Summer Sonic 2026 en Osaka, Japón

El estilo inconfundible de Carin León ha cruzado fronteras fue toda una realidad en Japón. El cantante hermosillense viajo a la ciudad de Osaka, donde ofrecióun concierto especial en uno de los festivales de música más importantes de Asia.
Más allá del compromiso musical, el artista sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde lugares icónicos de la ciudad —como el canal Dotonbori y la galería Shinsaibashi-suji—, revelando que su visita tuvo un doble propósito: cumplir con su agenda de conciertos y realizar una grabación especial dedicada a sus fans.
El motivo principal de este viaje es su participación histórica en el festival Summer Sonic 2026, este 15 de agosto, el cual celebra su 25 aniversario. Este evento es uno de los escenarios musicales más prestigiosos de Japóny recibe a grandes exponentes internacionales.
La presencia de Carin León es un hito sin precedentes, ya que se convierte en el primer artista mexicano en encabezar un escenario en la historia de este festival, consolidando el impacto global de la música regional mexicana.
Además de la logística del show, el artista compartió una reveladora fotografía donde se le observa grabando en lo que parece ser un recinto tradicional japonés.
Con el mensaje “Grabando algo para ustedes en Osaka, Japón”, el cantante confirmó que está trabajando en un proyecto audiovisual paralelo a lo que fue su presentación.
Aunque no dio más detalles, la expectativa es alta sobre si se trata de un nuevo video musical, un documental sobre esta gira o un contenido especial de agradecimiento para su base de seguidores.
Actualmente, el cantante realiza su gira Muda Tour 2026, con presentaciones próximamente en lugares como Querétaro, Zacatecas, Mexicali, entre otros estados del país.