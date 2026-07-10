Participa Danna en el Paris Fashion Week

Danna continúa consolidando su lugar como una de las celebridades mexicanas con mayor presencia en la industria de la moda . La cantante asistió al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2026 del diseñador Robert Wun, celebrado durante la Paris Fashion Week, donde fue la única invitada mexicana y compartió la primera fila con figuras internacionales como Cardi B. La intérprete de Mala Fama volvió a demostrar que su influencia va más allá de la música. Su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario de la alta costura confirma el creciente interés de las grandes casas de moda por convertirla en una de sus embajadoras en Latinoamérica.

Tras el desfile, Danna compartió su emoción con sus seguidores a través de Instagram, donde reveló que asistir a un show de Robert Wun era uno de sus grandes sueños, señala quien.com “Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador, woaooooo.... Again... living my couture dream playing with love and fire....thank you for inviting me”, escribió la cantante junto a una serie de fotografías del evento. El diseñador hongkonés, reconocido por sus propuestas teatrales y escultóricas, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la alta costura contemporánea.

Danna junto al diseñador Robert Wun.