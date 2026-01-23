Participa Eduin Caz en la Fashion Week de París

Eduin Caz formó parte por primera vez de la Fashion Week de París, experiencia que describió como “Nada mal para el que cantaba en los camiones”.

El líder de Grupo Firme, en compañía de su esposa Daisy Anahy estuvieron presentes en la cena de la marca de moda canadiense, Purple Brand.

Con un conjunto en azul y detalles brillosos con un valor de 23 mil 500 pesos, Caz, compartió junto a otros artistas embajadores de la firma como El Bogueto, Abraham Mateo, Kapo y Luke Cosby, director y cofundador de la marca, de acuerdo con elimparcial.com.

“Gracias a Purple Brand por la invitación y por hacerme parte de una cena tan especial, mi primera vez en Paris Fashion Week y una experiencia que sin duda voy a recordar, agradecido por la hospitalidad y el trato”, compartió el cantante tijuanense vía Instagram.