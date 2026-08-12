Participa el actor Luis Gerardo Méndez en ‘Animals’ junto a Ben Affleck

La presencia de Luis Gerardo Méndez en Animals marca una incursión más del actor mexicano en una producción internacional de gran alcance. La película cuenta con un reparto encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Steven Yeun y el propio Méndez, además de ser dirigida por Affleck. La cinta dio a conocer su póster y trailer oficial, en el que aparecen los principales protagonistas. El proyecto fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck, quien también está detrás de la dirección. Animals llegará a cines seleccionados y Netflix el 9 de octubre, de acuerdo con la información proporcionada sobre el lanzamiento. Para Luis Gerardo Méndez, el proyecto representa la oportunidad de compartir pantalla con figuras de reconocimiento internacional y continuar ampliando su presencia fuera de México.

Luis Gerardo Méndez es un actor mexicano reconocido principalmente por su trabajo en cine, televisión y teatro. A lo largo de su trayectoria ha construido una carrera vinculada tanto con proyectos de entretenimiento comercial como con propuestas escénicas, consolidándose como uno de los intérpretes mexicanos con presencia en distintas plataformas. Uno de sus trabajos más conocidos es Nosotros los Nobles, película que se convirtió en una referencia importante dentro de su carrera y que ayudó a posicionarlo ante un público amplio. Su trayectoria también incluye producciones para televisión y plataformas de streaming, donde ha interpretado personajes de distintos géneros.