Si no venimos a votar dejamos que otros decidan por nosotros: Germán Lizárraga

Germán Lizárraga es uno de los artistas que siempre participa en las jornadas electorales, y este año no fue la excepción, fiel a sus principios ejerció uno de sus principales deberes, votar a ara elegir a los próximos gobernantes.

A don Germán Lizárraga le toca votar en la casilla 2677, que se instaló en el fraccionamiento El Cid, al salir del proceso electoral, dio una breve entrevista a Noroeste, donde dijo que es importante salir a votar para no dejar que otros decidan por él.

“Yo siempre he tenido la fortuna de poder venir a votar, creo que es un deber que todos los mexicanos debemos de ejercer, es de la única manera que podemos poner el gobierno que tanto queremos nosotros, si no venimos a votar dejamos que otros decidan por nosotros, y como que no está bien eso”, dijo don Germán Lizárraga.

El músico líder de Banda Estrellas de Sinaloa, dijo que ha mejorado mucho su salud, pues ya puede caminar sin ayuda de bastón o silla de ruedas, luego de la fractura de cadera que sufrió hace un par de años, y que lo venía aquejando.

Agregó que ya tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, apenas este miércoles terminó este proceso, del que dijo que es indispensable para todos los ciudadanos.

“Yo ya me vacuné aunque todavía uso mi cubrebocas, yo el miércoles pasé ese punto importante, porque hay que vacunarse, de esa manera tenemos la oportunidad de estar ya más confiados y ya podemos convivir con la familia y las amistades cercanas”.

Agregó que poco a poco han ido retomando la agenda de la Banda Estrellas de Sinaloa, acaban de viajar a Durango una presentación, además hace algunas semanas estuvieron en Guanajuato en un homenaje que le hicieron a José Alfredo Jiménez, y están a a la espera que las autoridades den luz verde para seguir con las presentaciones de manera normal.