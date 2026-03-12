$!Participa Kate del Castillo en campaña contra el cautiverio y comercio ilegal de aves

La actriz mexicana Kate del Castillo alzó la voz en defensa de las aves silvestres y contra su comercio ilegal, al sumarse a una nueva campaña impulsada por la organización PETA Latino que busca concientizar sobre el sufrimiento que enfrentan estos animales cuando son capturados y mantenidos en cautiverio.
En el video difundido como parte de la campaña internacional, la protagonista de La Reina del Sur envía un mensaje directo al público para frenar la compra de estas especies.
“Las aves no son adornos. Son seres vivos con derecho a volar”, afirma la actriz en el material audiovisual, donde también invita a reflexionar sobre el impacto de este mercado.
Castillo subrayó que el comercio de aves silvestres provoca la muerte de millones de animales cada año y pide a la población no participar en esta práctica, señala milenio.com
“Es una crueldad extrema que podemos eliminar, simplemente dejando de comprarlas”, agrega la intérprete en el video difundido por la organización.
De acuerdo con datos compartidos por PETA, siete de cada diez aves mueren dentro del comercio de animales silvestres, ya sea durante su captura o en las condiciones de transporte y venta.
Las que sobreviven suelen pasar el resto de su vida en cautiverio, muchas veces en jaulas pequeñas, sin posibilidad de volar ni de recibir la estimulación mental necesaria para su bienestar.
En el video de la campaña, Kate del Castillo también señala directamente al Mercado de Sonora, en Ciudad de México, uno de los puntos señalados históricamente por organizaciones animalistas por la venta de fauna silvestre.
Según cifras citadas por la campaña, hasta el 80 por ciento de las aves capturadas fallece durante su traslado, antes incluso de llegar a los puntos de venta.