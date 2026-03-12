$!Participa Kate del Castillo en campaña contra el cautiverio y comercio ilegal de aves

La actriz mexicana Kate del Castillo alzó la voz en defensa de las aves silvestres y contra su comercio ilegal, al sumarse a una nueva campaña impulsada por la organización PETA Latino que busca concientizar sobre el sufrimiento que enfrentan estos animales cuando son capturados y mantenidos en cautiverio.

En el video difundido como parte de la campaña internacional, la protagonista de La Reina del Sur envía un mensaje directo al público para frenar la compra de estas especies.

“Las aves no son adornos. Son seres vivos con derecho a volar”, afirma la actriz en el material audiovisual, donde también invita a reflexionar sobre el impacto de este mercado.