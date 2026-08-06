Participa Rihanna en el ‘Grand Kadooment Day’, el festival de Barbados

Rihanna volvió a convertirse en el centro de atención durante las celebraciones del Grand Kadooment Day, el desfile que pone fin al tradicional Crop Over, el festival más importante de Barbados. La cantante y empresaria sorprendió con un espectacular traje de carnaval repleto de cristales, piedras de colores y plumas, reafirmando por qué cada una de sus apariciones en este evento genera expectativa entre sus seguidores y el mundo de la moda. La intérprete de Diamonds regresó a la gran celebración de su país natal luego de su última asistencia en 2024, desfilando por las calles de Bridgetown junto a la comparsa de su hermano Rorrey Fenty, conocido como Gallest, en una de las jornadas más esperadas del calendario cultural de la isla.

Rihanna se robó todas las miradas en el Crop Over de Barbados con un espectacular look lleno de plumas, joyas y mucho brillo. 😍 ¿Te gustó su look? 💙🇧🇧



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Como ya es tradición, Rihanna volvió a convertir el carnaval barbadense en una auténtica pasarela al lucir un diseño exclusivo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, señala elimparcial.com El Grand Kadooment Day representa el cierre del Crop Over Festival, una celebración cuya historia se remonta al siglo XVIII y que conmemora el final de la cosecha de caña de azúcar en Barbados. Cada año, miles de personas participan en el desfile utilizando coloridos trajes adornados con lentejuelas, piedras, plumas y tocados de gran tamaño, mientras recorren las calles al ritmo de música caribeña.

Entre todos los asistentes, la presencia de Rihanna suele ser uno de los momentos más esperados, pues desde hace más de una década la cantante aprovecha la ocasión para mostrar elaborados diseños confeccionados por creativos locales.

El diseño fue creado por la diseñadora barbadense Lauren Austin.

En esta edición, la artista lució un traje de una sola pieza confeccionado con pedrería multicolor que resaltaba con aplicaciones en tonos verdes, azules, naranjas y rosas. El diseño fue complementado con un enorme tocado, accesorios de cristal y una larga cola de plumas que aportó movimiento durante el recorrido. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Rihanna disfrutando del desfile, bailando junto a los integrantes de la comparsa y saludando a los asistentes.

Rihanna recorrió las calles de Barbados en el tradicional desfile.

El llamativo atuendo fue creado por la diseñadora barbadense Lauren Austin, quien durante varios años ha sido una de las responsables de algunos de los trajes más icónicos que Rihanna ha utilizado en el carnaval de Barbados. La diseñadora ha explicado anteriormente que trabajar con la cantante representa una oportunidad para mostrar el talento local a nivel internacional. En una entrevista concedida a Vogue en 2017, Austin habló sobre el estilo de la artista y aseguró. “Me encanta lo atrevida que es Rihanna. Su estilo es vanguardista y no tiene miedo de ponerse lo que quiera, cuando quiera”, señaló la diseñadora. Esa filosofía volvió a reflejarse en el diseño presentado durante el Crop Over 2026, donde la cantante apostó nuevamente por una propuesta llena de brillo, color y elementos característicos del carnaval caribeño.

La presencia de Rihanna en el carnaval de Barbados se ha convertido prácticamente en una tradición.