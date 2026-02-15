Espectáculos
Junto a Claudia Sheinbaum

Participa Salma Hayek en el anuncio de incentivos a la producción cinematográfica en México

La presidenta señaló que los incentivos forman parte de una estrategia para fortalecer la industria audiovisual nacional, para atraer inversión extranjera y promover la proyección internacional de proyectos mexicanos
Noroeste Redacción |
15/02/2026 13:49

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional, un paquete de incentivos económicos y fiscales dirigidos a la producción cinematográfica y de series en México, teniendo como invitada a la actriz Salma Hayek.

La presidenta señaló que los incentivos al cine y las series forman parte de una estrategia integral para fortalecer la industria audiovisual nacional, con la que buscan atraer inversión extranjera y promover la proyección internacional de proyectos mexicanos, además de formular nuevas reglas que faciliten el financiamiento, la distribución y la visibilidad global de producciones nacionales.

Sheinbaum explicó que la estructura concreta de apoyos, mecanismos de estímulo fiscal y posibles reducciones de impuestos son para proyectos artísticos y técnicos, especialmente aquellos de carácter independiente o enfocados en lenguas originarias; y será en este acto donde Salma Hayek, actriz, productora y una de las figuras latinas de mayor impacto en Hollywood esté presente.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la asistencia de Salma Hayek obedece tanto a su trayectoria internacional como a su insistencia directa ante el gobierno para la implementación de incentivos al cine mexicano, señala quien.com

La mandataria recordó que conoció personalmente a la actriz durante una gira por Veracruz, donde Salma planteó la importancia de respaldar al sector audiovisual y contribuir a su crecimiento sostenible.

“Anunciamos incentivos para la producción de series y de cine en nuestro país que también va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, dijo Sheinbaum Pardo al confirmar la presencia de la actriz y esposa de François-Henri Pinault.

