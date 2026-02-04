$!Participa Snoop Dogg paseando la Antorcha Olímpica de los juegos de Invierno en Italia

Con ritmo y estilo, Snoop Dogg hizo que la antorcha olímpica pareciera bailar por las calles de Monza, Italia, mientras avanzaba rumbo a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Este miércoles, la flama recorrió el tramo de Gallarate a Monza, donde el rapero, portador oficial del bastón de luz, fue captado por los asistentes al evento.
En el video oficial de los Juegos de esta edición se escucha de fondo su icónico tema Still D.R.E, mientras los gritos de la audiencia y la actitud relajada del intérprete creaban un ambiente festivo.
Dogg también estuvo acompañado por medios y organizadores del evento. Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre real del cantante, ya había participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que cuenta con experiencia en representar los valores del evento deportivo.
Aunque la inauguración oficial será el viernes, desde este miércoles ya se están llevando a cabo algunas competencias. La antorcha debe llegar al Milano San Siro Olympic Stadium y, desde Roma, ha recorrido diversos pueblos del país durante más de 51 días, señala eldiariodecoahuila.com
Además de Snoop Dogg, otras estrellas que han participado como portadores incluyen a Jackie Chan, Connor Storrie, Arnold Schwarzenegger, Michael Bublé, Aretha Franklin y Martin Sheen.
La presencia de Dogg llega luego de una tragedia familiar: su hija Cori Broadus informó la semana pasada sobre la muerte de su bebé de diez meses, que permaneció en cuidados intensivos neonatales.
Durante la ceremonia del viernes, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de Laura Pausini, renombrada a nivel internacional, primera mujer italiana en ganar un Grammy y poseedora de un Globo de Oro y cuatro Latin Grammy.
Andrea Bocelli, de fama mundial, regresa a los Juegos Olímpicos tras haber estado presente en la Ceremonia de Clausura de Turín 2006 y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada en 2010.
Mariah Carey, ganadora de cinco premios Grammy y reconocida por el éxito All I Want for Christmas Is You, también deleitará al público. Además, Sabrina Impacciatore, conocida por su papel en “The White Lotus” y con trayectoria en cine, televisión y teatro, se sumará al espectáculo.
La ceremonia inaugural, que girará en torno al concepto “Armonía”, tendrá lugar a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá a través de Claro Sports, Vix, YouTube y Canal Nueve.