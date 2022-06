$!Participa Vadhir Derbez en filme de acción estadounidense

En 2021, Vadhir Derbez protagonizó la cinta hollywoodense The Seventh Day al lado de Guy Pearce. Ahora, regresa al cine como parte del elenco estelar de la superproducción estadounidense White elephant . El actor revela cómo fue su experiencia en esta cinta que está cargada de acción.

“Me encanta. Hay muchos personajes que he hecho que siempre son como en la misma línea, pero siempre trato de salirme de eso; ya sea que cambie de look o que el género de la película o de la serie sea distinto”, comentó.

“En este caso, que padre también podría meterme en la piel de algo totalmente distinto a lo que soy, como un matón a sangre fría que no tiene esa sensibilidad y no le importa nada más que cumplir con el trabajo; trata de ganarse el respeto de los demás y la gente con la que va a estar trabajando”, continuó. “Me encanta que la gente me vea en un personaje diferente”, expresó.

Ahora, Vadhir Derbez está feliz de poder formar parte de esta ola de gente que está haciendo proyectos internacionales, así que seguirá trabajando incansablemente.

“A nivel profesional lo veo como un más proyecto que me acerca a seguir cumpliendo mis sueños. Otra palomita más que tenía muchas ganas de hacer y que lo logré. Tenía ganas de hacer una película de acción, de poder estar con un elenco diferente, interesante y se preparará”, comentó.