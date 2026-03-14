Participan mexicanos en la carrera por los Premios Oscar

La presencia mexicana en los Premios Oscar ha sido cada vez más prominente. Artistas no solo han llevado el nombre de México a lo más alto, sino que también han abierto puertas para nuevas generaciones de cineastas y actores en el país.

La ceremonia de entrega será este domingo, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Con transmisión a través de TNT (cable), HBO Max (streaming) y Azteca 7 (televisión abierta) de las 16:00 a 19:00 horas, del Pacífico de México.

Este año, connacionales han sido nominados en distintas categorías, desde dirección y guion hasta sonido y efectos visuales.

Uno de los nombres más destacados es el del director Guillermo del Toro, quien compite con su película Frankenstein y está nominado en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

También se encuentra José Antonio García, quien compite en la categoría de Mejor Sonido por su trabajo en la película One Battle After Another donde Leonardo DiCaprio es protagonista.

El mexicano ha estado anteriormente nominado, en 2012 por la película Argo y en 2018 con Roma.

Otro e los nominados de este años es Cruz Contreras, animador de efectos especiales, quien fue parte del equipo de la cinta animada Las Guerreras del K pop, que compite en la categoría de Mejor Película Animada.

La mexicana Ivel Hernández fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales por la película Avatar: Fuego y Ceniza, y la mexicana Nidia Santiago está nominada en la categoría Mejor Película Animada por el filme Améli y los secretos de la lluvia.