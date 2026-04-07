Participará Banda El Recodo en la segunda edición del ‘Tonic Fest Acapulco 2026’

A través de sus redes sociales, Banda El Recodo anunció su participación en la segunda edición del Tonic Fest Acapulco 2026, un evento de tres días de pura fiesta, mucha música y diversión, los días 28, 29 y 30 de mayo en Acapulco, Guerrero.

Por tal razón, la llamada “Madre de todas las bandas”, invita a sus fans a vibrar juntos y disfrutar de este evento un año más, en donde compartirán el escenario junto a grandes artistas, en varios escenarios, con una linda vista y todo lo que se necesita para pasar el mejor fin de semana en la playa.

“La historia tiene un nombre y el orgullo tiene un sonido, Banda El Recodo, “La Madre de Todas las Bandas”, llega al Tonic Fest 2026, una noche para cantar Y llegaste tú, brindar con Te presumo y corear cada nota como se debe”, señala la publicación en su cuenta de Instagram.