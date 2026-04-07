Participará Banda El Recodo en la segunda edición del ‘Tonic Fest Acapulco 2026’

A través de sus redes sociales, Banda El Recodo anunció su participación en la segunda edición del Tonic Fest Acapulco 2026, un evento de tres días de pura fiesta, mucha música y diversión, los días 28, 29 y 30 de mayo en Acapulco, Guerrero.
Por tal razón, la llamada “Madre de todas las bandas”, invita a sus fans a vibrar juntos y disfrutar de este evento un año más, en donde compartirán el escenario junto a grandes artistas, en varios escenarios, con una linda vista y todo lo que se necesita para pasar el mejor fin de semana en la playa.
“La historia tiene un nombre y el orgullo tiene un sonido, Banda El Recodo, “La Madre de Todas las Bandas”, llega al Tonic Fest 2026, una noche para cantar Y llegaste tú, brindar con Te presumo y corear cada nota como se debe”, señala la publicación en su cuenta de Instagram.
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Cabe destacar que en este evento, también se tendrá la participación de figuras como Santa Fe Klan, con todos sus éxitos dentro del género del Rap, así como de Las Víctimas del Doctor Cerebro, la emblemática banda mexicana de rock nacida en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, reconocida por su mezcla de ska, metal, hard rock y cumbia, fundada a finales de los 80.
El line up también incluye la presencia de Los Fantasmas del Caribe, exitosa agrupación venezolana de tecnomerengue y música tropical, formada en 1989, conocidos por su estética pirata y el éxito internacional Muchacha Triste.
El toque femenino al evento llegará con la presencia de Gloria Trevi, sumándose también a este cartel estelar, lo que confirma que esta segunda edición brindará un recorrido musical en diferentes géneros desde el Rap, Cumbia, Rock, Ska, hasta llegar al Pop, por lo que se espera la presencia de miles de personas durante los tres días del festival en Acapulco.
También se presentarán Fey, Mar Solís y La Sonora Dinamita, agrupación que hará vibrar a los presentes con sus icónicos temas que harán bailar a los presentes.
Esta presentación se suma como parte de la gira que la agrupación sinaloense está realizando por México y Estados Unidos.