$!Participará el sinaloense Daniel Borrego en festival internacional en Querétaro

El talento sinaloense se hará presente en el Festival Internacional Querétaro Experimental 2026, con la presencia del percusionista Daniel Borrego, en un evento que fusiona arte, experimentación, inmersión, tecnología y transdisciplina, que realiza durante los días 1 al 4 de octubre.

La participación del artista sinaloense se realizará el sábado 3 de octubre a las 22:20 horas, en la Plaza Fundadores, en el escenario exterior del domo. Cabe señalar que su participación se da dentro de los festejos del 30 Aniversario de la declaratoria de Santiago de Querétaro como Ciudad Patrimonio.

Borrego compartió que esta invitación surgió a través del instituto municipal de cultura de Querétaro.

“Voy a dar un concierto de una hora en uno de los escenarios importantes que van a estar frente al un gran domo donde se van a proyectar mis visuales mientras este tocando con mi set de percusiones los diferentes estilos y ritmos musicales que tengo dentro de mi espectáculo de percusión en vivo”, detalló

Durante su participaciñon, dijo, interpretará una mezcla de ritmos y sonidos house, techno, rock, pop acompañado de visuales especiales que van con el ritmo de las canciones que interpreta con su gran set de diferentes percusiones, amenizando así una noche especial en las tierras queretanas.