Participará Eugenio Derbez en los ‘Beast Games 2’, junto a MrBeast

La noticia ha causado expectativa en redes sociales, pues combina a una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latino con uno de los creadores digitales más influyentes a nivel mundial, ampliando la diversidad de audiencias que siguen este tipo de proyectos multimedia.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez fue confirmado como uno de los participantes de un video especial de retos organizado por el creador de contenido estadounidense MrBeast (cuyo nombre real es Jimmy “MrBeast” Donaldson) con motivo del estreno de la segunda temporada de Beast Games, conocida como Beast Games 2.

Beast Games es una serie de competencia con desafíos extremos que mezcla entretenimiento, resistencia física y mental con premios sustanciales y pruebas espectaculares. La primera temporada se estrenó con gran recepción en plataformas de streaming, consolidándose como uno de los formatos más vistos en su categoría.

La segunda temporada, Beast Games 2, está programada para estrenarse el 7 de enero de 2026 a través de Amazon Prime Video y promete continuar la fórmula de retos intensos, giros sorpresivos y competidores de alto rendimiento, señala elimparcial.com

Además de la competencia principal, MrBeast anunció un video especial en YouTube que funcionará como celebración por el estreno de Beast Games 2. En este contenido, alrededor de 30 celebridades internacionales competirán en retos característicos del estilo de MrBeast por un premio de 1 millón de dólares, que será destinado a causas benéficas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, MrBeast compartió detalles del evento e indicó que el video se publicará el mismo día que el estreno de la serie en Prime Video. Entre los nombres confirmados se encuentran varias figuras del entretenimiento global, incluido Eugenio Derbez.

“Para celebrar Beast Games 2 el próximo miércoles, Kevin Hart y yo reunimos a 30 famosos para competir por un millón de dólares para obras benéficas. Este video de YouTube saldrá el mismo día que Beast Games 2. No puedo esperar el próximo miércoles”, Señaló MrBeast

La inclusión de Eugenio Derbez en este proyecto representa uno de los cruces más interesantes entre el entretenimiento tradicional y el digital.

El mexicano, conocido por su trabajo en películas y televisión tanto en México como en Estados Unidos, será parte del elenco de figuras que enfrentarán desafíos físicos y mentales al estilo de MrBeast.

Aunque los detalles específicos sobre los retos que realizará Derbez no han sido revelados por completo, su presencia fue destacada por la prensa especializada como una jugada estratégica para conectar con el público latino y abrir el contenido de MrBeast a nuevas audiencias internacionales.

Además de Derbez, la lista de participantes del video especial incluye a figuras ampliamente reconocidas en la industria del entretenimiento y la música, como Paris Hilton, 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers, Diplo, Josh Peck, así como integrantes del proyecto KPop Demon Hunters.

El video especial en el que participa Eugenio Derbez se estrenará el miércoles 7 de enero de 2026 en el canal oficial de MrBeast en YouTube, permitiendo que millones de seguidores accedan al contenido de forma gratuita.