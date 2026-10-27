$!Participará Grupo Palomo en el Tonic Fest Acapulco

La agrupación llegará con Mañana Tal Vez , sencillo publicado el pasado 11 de septiembre, como una de las novedades de su presentación.

Aunque el festival se desarrollará del jueves 12 al sábado 14 de noviembre, la participación de Palomo corresponde específicamente al jueves, una fecha para quienes han acompañado su historia y desean conocer su nueva etapa musical. Venta de boletos a través del Sistema Superboletos y en puntos de venta autorizados.

Grupo Palomo será parte de la jornada inaugural del Tonic Fest Acapulco el 12 de noviembre, en Playa Tamarindos, donde llevará su propuesta norteña romántica a un encuentro que reunirá a Marco Antonio Solís, Banda El Recodo y muchos artistas más.

Su participación permitirá acercar este lanzamiento al público del festival y reunir, en un mismo escenario, las canciones recientes con el repertorio que le ha dado un lugar entre los seguidores del regional mexicano.

Su actividad discográfica de este año también incluye el sencillo No Estoy Impuesto, además de En Qué Momento, La Ruleta, Ladrona de Amor y Búscame. A estas publicaciones se suman los álbumes Quiero Más de Ti, disponible desde julio con nueve canciones, y En vivo desde la Expo Guadalupe, que amplían las opciones para escuchar a la agrupación en plataformas digitales.

La historia de Palomo comenzó en 1992, por iniciativa de Homero Palomo, con presentaciones en fiestas particulares y la intención de construir un estilo norteño romántico propio.

Un paso decisivo llegó en 1998 con la grabación de su primer material inédito para Marcha Records, que incluyó temas como No estoy dispuesto, Solo, Dime y Aquí estoy. Con el tiempo, canciones como No Me Conoces Aún, Mi Obsesión y De Uno y de Todos los Modos se convirtieron en referentes de su repertorio.

Esa trayectoria de más de tres décadas es uno de los atractivos de su llegada al Tonic Fest: canciones que el público reconoce desde los primeros acordes y nuevas grabaciones con las que Palomo mantiene su actividad musical.

El amor y el desamor seguirán siendo el punto de encuentro en una presentación que invita tanto a sus seguidores de siempre como a quienes apenas comienzan a descubrirlos.

La cita con Grupo Palomo será el jueves 12 de noviembre en Playa Tamarindos, durante el primer día del Tonic Fest, que continuará sus actividades hasta el sábado 14 de noviembre.