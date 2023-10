Al respecto de las noticias, este martes 31 de octubre se hizo oficial la participación que tendrá Kendrick Lamar en el Festival AXE Ceremonia, no obstante, hasta el momento se desconoce el día que deleitará a los asistentes con temas como Humble, All the Stars, Money Trees, Swimming Pools, entre otros, indicó publimetro.com

Esta es la primera vez que el intérprete estadounidense se presentará en vivo en Ciudad de México, ya que hace varios años estuvo en tierras aztecas como parte de un festival en Monterrey, por lo cual sus fanáticos se encuentran emocionados.