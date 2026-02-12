Participará La Arrolladora Banda El Limón en ‘La Onda Fest’, en Napa Valley

La organización del festival latino más importante del norte de California ha revelado su cartel oficial para la edición 2026, confirmando una alineación estelar que equilibra a la perfección la nostalgia del rock, la energía del reguetón global y la fuerza del regional mexicano, en la que figura la banda mazatleca.

A través de sus redes sociales, La Arrolladora Banda El Limón, informó a todos sus fans, que forma parte del cartel de artistas que se presentarán en la edición 2026 de La Onda Fest , que se realizará en Napa Valley, California, los días 30 y 31 de mayo.

El evento promete una gran variedad de exponentes, con la participación confirmada de figuras como Maná, Iván Cornejo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocean, Los Tucanes de Tijuana, Los Fabulosos Cadillacs, Paulo Londra, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Molotov.

Pero esto no es todo, en el cartel también figuran Los Hermanos Espinoza, Orishas, Chiquis, El Malilla, Los Primos del Este, Kinky, Emmanuel Cortés, Pedro Sampaio, Julio Caesar, entre otros.

El recinto ferial de Napa Valley se transformará una vez más en el epicentro de la cultura hispana, ofreciendo no solo música, sino una experiencia culinaria y de vinos de clase mundial.

Además de los que forman parte del cartel, el festival promete anunciar pronto el resto de la alineación bajo la etiqueta “Y Muchos Más”, sugiriendo sorpresas en los géneros de pop, banda y urbano.

Como es tradición, La Onda Fest complementará la música con lo mejor de la gastronomía latina local, catas de vino y activaciones artísticas inmersivas.