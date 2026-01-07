Participará Laura Pausini en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Una de las cantantes que ha sabido romper las fronteras y que se ha colocado como una de las italianas con mayor influencia en el mundo, sobre todo en la industria de la música latina, hablamos de Laura Pausini.
Quien recientemente ha sorprendido a sus seguidores después de dar a conocer que ella será parte de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán y Cortina en este 2026.
Fue a través de las redes sociales de la cantante que se dio a conocer la noticia, a través de un video en donde se le puede ver con un abrigo, haciendo referencia a las olimpiadas de invierno, confirmando que ella será parte de la inauguración de dichos juegos, señala milenio.com
Una publicación compartida por Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)
Laura Pausini tomará el centro del escenario en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. En el mensaje de la publicación se puede leer lo siguiente.
“El único artista italiano que ha sido reconocido y honrado internacionalmente con un Premio Grammy, cinco Premios Grammy Latinos, un Globo de Oro y una nominación a los Premios de la Academia en el transcurso de una exitosa carrera que abarca más de 30 años, Laura Pausini ha llevado la música italiana más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en embajadora de un lenguaje universal que une y mueve a la gente”.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina se llevarán a cabo en este 2026 y se celebrarán durante el mes de febrero. Mientras que la Ceremonia de Apertura se llevará a cabo el próximo 6 de febrero de 2026 en el Estadio Olímpico de San Siro de Milán.