Participará Laura Pausini en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Una de las cantantes que ha sabido romper las fronteras y que se ha colocado como una de las italianas con mayor influencia en el mundo, sobre todo en la industria de la música latina, hablamos de Laura Pausini.

Quien recientemente ha sorprendido a sus seguidores después de dar a conocer que ella será parte de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán y Cortina en este 2026.

Fue a través de las redes sociales de la cantante que se dio a conocer la noticia, a través de un video en donde se le puede ver con un abrigo, haciendo referencia a las olimpiadas de invierno, confirmando que ella será parte de la inauguración de dichos juegos, señala milenio.com