Participará Xolo Maridueña en la serie ‘One Piece’, dando vida a Portgas D. Ace

One Piece, el icónico manga y anime creado por Eiichiro Oda, sigue expandiendo su universo con el éxito de su adaptación live-action en Netflix. Antes del estreno de la segunda entrega, Netflix ha confirmado una de las incorporaciones más esperadas: Xolo Maridueña, conocido por su papel como Blue Beetle en el universo de DC, dará vida a Portgas D. Ace en la temporada 3. La serie logró capturar la esencia de las aventuras piratas de Monkey D. Luffy y su tripulación, consolidándose como una de las producciones más aclamadas de la plataforma y asegurando su renovación para nuevas temporadas.

Netflix ha hecho oficial el casting de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace, el carismático y poderoso hermano mayor de Luffy, en la temporada 3 de la serie live-action de One Piece. El anuncio, realizado a través de los canales oficiales de Netflix, destaca que Maridueña se une al elenco junto a otros nombres como Cole Escola, quien dará vida a Bon Clay (Mr. 2), señala milenio.com La producción de la tercera temporada comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo la dirección de showrunners como Ian Stokes y Joe Tracz, con la supervisión ejecutiva de Eiichiro Oda y el equipo de Tomorrow Studios. Esta confirmación pone fin a meses de rumores y campañas de fans que veían en Maridueña el candidato ideal por su parecido físico, carisma y experiencia en roles de acción. La serie, coproducida con Shueisha, busca mantener la fidelidad al material original mientras introduce elementos que profundicen en las relaciones familiares y las batallas épicas. Xolo Maridueña, nacido el 9 de junio de 2001 en Los Ángeles, California, es un actor y productor estadunidense de ascendencia ecuatoriana y mexicana que ha escalado rápidamente en la industria del entretenimiento.

Introducing Portgas D. Ace...



XOLO MARIDUEÑA IS JOINING ONE PIECE SEASON 3!!! pic.twitter.com/arysP73sOR — Netflix (@netflix) November 5, 2025