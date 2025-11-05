Participará Xolo Maridueña en la serie ‘One Piece’, dando vida a Portgas D. Ace

One Piece, el icónico manga y anime creado por Eiichiro Oda, sigue expandiendo su universo con el éxito de su adaptación live-action en Netflix.
Antes del estreno de la segunda entrega, Netflix ha confirmado una de las incorporaciones más esperadas: Xolo Maridueña, conocido por su papel como Blue Beetle en el universo de DC, dará vida a Portgas D. Ace en la temporada 3.
La serie logró capturar la esencia de las aventuras piratas de Monkey D. Luffy y su tripulación, consolidándose como una de las producciones más aclamadas de la plataforma y asegurando su renovación para nuevas temporadas.
Netflix ha hecho oficial el casting de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace, el carismático y poderoso hermano mayor de Luffy, en la temporada 3 de la serie live-action de One Piece.
El anuncio, realizado a través de los canales oficiales de Netflix, destaca que Maridueña se une al elenco junto a otros nombres como Cole Escola, quien dará vida a Bon Clay (Mr. 2), señala milenio.com
La producción de la tercera temporada comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo la dirección de showrunners como Ian Stokes y Joe Tracz, con la supervisión ejecutiva de Eiichiro Oda y el equipo de Tomorrow Studios.
Esta confirmación pone fin a meses de rumores y campañas de fans que veían en Maridueña el candidato ideal por su parecido físico, carisma y experiencia en roles de acción.
La serie, coproducida con Shueisha, busca mantener la fidelidad al material original mientras introduce elementos que profundicen en las relaciones familiares y las batallas épicas.
Xolo Maridueña, nacido el 9 de junio de 2001 en Los Ángeles, California, es un actor y productor estadunidense de ascendencia ecuatoriana y mexicana que ha escalado rápidamente en la industria del entretenimiento.
Introducing Portgas D. Ace...XOLO MARIDUEÑA IS JOINING ONE PIECE SEASON 3!!! pic.twitter.com/arysP73sOR— Netflix (@netflix)
November 5, 2025
Hijo de una madre soltera que lo crió en un barrio multicultural, Maridueña comenzó su carrera a los 12 años con apariciones en series como Parenthood (2010-2015), donde interpretó a Victor Graham.
Su gran salto llegó con Cobra Kai, el spin-off de Karate Kid en Netflix, donde encarnó a Miguel Díaz, un joven luchador que se convirtió en el corazón emocional de la serie durante seis temporadas.
En 2023, protagonizó Blue Beetle, la primera película de superhéroes de DC con un héroe latino como protagonista, dirigida por Ángel Manuel Soto, donde demostró su habilidad para escenas de acción y drama personal.
Maridueña también ha explorado la producción con su compañía The Tacos & Beer Company y ha sido nominado a premios como los Teen Choice Awards. Próximamente, aparecerá en Dog Years, un romance indie.