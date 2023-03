Y estos rumores surgieron debido a que Manelyk mediante su cuenta de Instagram publicó una historia o storie donde se pueden ver los camerinos de su próximo proyecto, y se alcanzan a ver el nombre de Danna Paola, y debajo decía DRMX, lo que se podría traducir como Drag Race México.

Fue en agosto de 2022 cuando WOW (World of Wonder) compartió un anuncio que conmocionó a todos los mexicanos, “World of Wonder está buscando a las mejores Drag Queens de México: llamando a todas las Drag Queens, ¡los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ustedes!”, junto a esto se especificó que el plazo sería hasta el 26 de agosto de ese mismo año.