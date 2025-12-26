Participarán ‘Los Tigres del Norte’ en capítulo de Los Simpsons

A manera de homenaje a su gran legado musical, la legendaria agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, tendrá una participación especial este domingo por la cadena FOX, en uno de los nuevos capítulos de la famosa serie animada Los Simpsons.

Los originarios de Rosa Morada, Mocorito aparecerán en el capítulo que corresponde a este domingo, con la presentación del corrido ‘De Pedro y Homero’, lo que significa un logro nunca antes visto, porque el regional mexicano se cuela en una de las series más icónicas del mundo y el internet ya está listo para verlo.