Pasea Harry Styles por las calles de la Colonia Roma en México

A pesar de querer pasar unos días inadvertido por los miles de fans que tiene en la Ciudad de México, los usuarios que lograron verlo en las calles de la Colonia Roma, no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales, por lo que ahora todos saben que llegó a México desde el domingo por la noche y se prepara para dar seis conciertos en el Estadio GNP.

solo unos días de dar inicio a una serie de presentaciones en el Estadio GNP de la Ciudad de México, el cantante británico Harry Styles ya se encuentra en la capital de nuestro país y fue captado por diversos usuarios de redes sociales quienes compartieron que además está pasándola bastante bien en la Colonia Roma, luego de pasar por una cafetería y desde luego comer una orden de tacos.

El cantante fue captado primero caminando por las calles de la Colonia Roma Norte, para más tarde pasar a tomar un café y después, se le vio entrar a una taquería de la misma zona para comer una orden de tacos, todos esos momentos, no tardaron en viralizarse en redes sociales, señala marca.com

De hecho, fue captado en el establecimiento conocido como ‘Tacos Orínoco’, una taquería que además están ubicados en la Avenida Álvaro Obregón, en el corazón de la Colonia Roma y que además es un lugar que otras celebridades han visitado como Dua Lipa y la española Rosalía en sus recientes visitas a la Ciudad de México.

La visita de Harry Styles a México es parte del Tour Together Together, en la que solo incluyó siete ciudades y tras presentarse en Londres con 12 conciertos en el Mítico Estadio de Wembley y pasar por Brasil, toca el turno del Estadio GPN.

Las fechas de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP

-Viernes 31 de julio

-Sábado 1 de agosto

-Martes 4 de agosto

-Viernes 7 de agosto

-Sábado 8 de agosto

-Lunes 10 de agosto