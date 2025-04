Pati Chapoy arremete contra Alex Bisogno tras comunicado que lanzó por redes sociales

Pati Chapoy se expresó sobre el problema legal que hay en la familia de Daniel Bisogno, después de que su hermano Alex señalará a Cristina Riva Palacio de haber iniciado un juicio de intestado por su cuenta.

En la trasmisión del programa Ventaneando, la periodista se mostró molesta por la situación y lanzó una advertencia contra el hermano del fallecido conductor, señalando que si Alex sigue emitiendo comunicados para confundir a la opinión pública, contará situaciones delicadas que han ocurrido en las últimas semanas.

“Anoche Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando entre otras cosas que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano. También dijo que no dictó su testamento, que eso ha provocado que la familia empiece en una situación complicada. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara... Las tres propiedades de Daniel Bisoño pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde. Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, en relación a que me entero de que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano”, indicó Chapoy.

En este sentido, la comunicadora también puntualizó que Álex estaría mintiendo sobre el verdadero paradero de los restos de Daniel Bisogno, informó elimparcial.com.