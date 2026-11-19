Patricia Navidad compartió un emotivo mensaje de despedida a su madre, María Luisa Lara Félix, quien falleció este 19 de noviembre de 2026, a los 74 años.

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante sinaloense publicó una fotografía acompañada de un texto en el que expresó su profundo dolor por la pérdida, pero también su agradecimiento por el amor, las enseñanzas y el ejemplo que su madre dejó en ella y en toda su familia.

“Gracias madre mía por ser la mejor madre, agradezco infinitamente tu amor y enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia”, escribió.

En su mensaje, Patricia Navidad describió a María Luisa como una mujer excepcional, cuya fortaleza y fe le permitieron enfrentar distintas batallas a lo largo de su vida.