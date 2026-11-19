Patricia Navidad compartió un emotivo mensaje de despedida a su madre, María Luisa Lara Félix, quien falleció este 19 de noviembre de 2026, a los 74 años.
A través de sus redes sociales, la actriz y cantante sinaloense publicó una fotografía acompañada de un texto en el que expresó su profundo dolor por la pérdida, pero también su agradecimiento por el amor, las enseñanzas y el ejemplo que su madre dejó en ella y en toda su familia.
“Gracias madre mía por ser la mejor madre, agradezco infinitamente tu amor y enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia”, escribió.
En su mensaje, Patricia Navidad describió a María Luisa como una mujer excepcional, cuya fortaleza y fe le permitieron enfrentar distintas batallas a lo largo de su vida.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por ᴘᴀᴛʀɪᴄɪᴀ ɴᴀᴠɪᴅᴀᴅ (@patricianavidad_oficial)
Una publicación compartida por ᴘᴀᴛʀɪᴄɪᴀ ɴᴀᴠɪᴅᴀᴅ (@patricianavidad_oficial)
“Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y con la mejor actitud”, expresó la cantante, quien destacó la huella que su madre dejó en sus seres queridos.
La sinaloense también compartió una reflexión sobre la muerte y la permanencia de quienes se han ido a través de los recuerdos y el amor de sus familiares.
“Te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás por siempre en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotros vivamos, la muerte sólo es una transformación del ser y tú permanecerás por siempre en nosotros”, manifestó.
Aunque reconoció que el vacío y el dolor por su partida son inmensos, señaló que estos son equiparables al amor que recibió durante tantos años.
“Te amo y amaré por siempre madre”, escribió para cerrar su despedida con una frase que resume el reconocimiento a la fortaleza de María Luisa: “¡Buen viaje, guerrera de Dios!”.
María Luisa Lara Félix nació el 24 de junio de 1952 y falleció este 19 de noviembre de 2026.