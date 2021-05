Patricio Betteo, el ilustrador mexicano de Love, Death & Robots

“Con el tiempo fui enterándome que era un proyecto que estaba producido por David Fincher y por Tim Miller. Veo que se empieza a anunciar una cosa que se llama Love, Death & Robots, y yo ni siquiera me preocupé por preguntarle a mis empleadores cómo se iba a llamar la antología. Empecé a deducir: ‘¡ah!, entonces es el mismo proyecto’. De pronto empiezan a caer las piezas en su lugar y me doy cuenta que sí es el mismo proyecto y que ya hay fecha de lanzamiento, que sí iba ser para Netflix. Ahí es cuando dije ‘¡oh!, eso que hice era para ese proyecto con David Fincher y Tim Miller’, que ami parecer son directores respetados y admiradísimos”, relata sonriente Patricio Betteo en entrevista para SinEmbargo.

Zima Blue fue parte de la primera ráfaga de cortos de la antología. El cortometraje develaba el pasado de un enigmático artista que se preparara para su gran obra maestra que culminaría con su reconocida trayectoria. Una animación que se convirtió en una de las favoritas de los espectadores debido a su carga melancólica y futurista.

Aún asimilando el gran éxito de la primera temporada de Love, Death & Robots, Patricio Betteo fue convocado nuevamente para la segunda tanta de episodios, pero ahora como director del arte del corto llamado Ice.

“Esta vez no sólo tenía que participar más en el estilo visual del corto completo, sino que tuve la gran tarea de hacer todos lo fondos. Todos los fondos 2D los hice yo, participé en el estilo gráfico de todo, y lo de lo que era 3D yo promocionaba las piezas. En Ice, en toda la secuencia del hielo ayudé en hacer las texturas, el arte conceptual para todas esas partes. Además, algo que no pensé que iba terminar haciendo yo, son todos los cielos, todas las nubes que corren detrás de todos los personajes”.

En guión, Ice dista mucho a Zima Blue. Ahora la sombría historia era protagonizada por dos hermanos forasteros en otro planeta que se suman a una banda de lugareños modificados genéticamente en busca de “cazar” gigantescas ballenas que habitan bajo el hielo.

La acción ahora debía ser elemento principal en esta historia:

“Desde que leímos el guión supimos que necesitábamos suplirlo o completarlo mucho con la acción y con el desarrollo técnico. En Zima Blue desde leí el guión dije ‘qué maravilla, es una joya’. El segundo requería otro ángulo. Es un corte con más acción, más movido, más tripidante, cuando el anterior era mucho más emotivo, y a mí me parece que lo emotivo nos llega más, que lo trepidante. Siempre. Sí hay un hueco especial en mi corazón para Zima sobre todo por su guión”.

Ice se hizo en medio de la pandemia. Desde su hogar en Querétaro, Betteo trabajó a distancia conectándose con gente desde otras partes del mundo para lograr el corto que tomó cerca de dos meses en preproducción y seis más para su realización.

EL PAPEL, SU GRAN CASA

El trabajo de Patricio Betteo sin duda ya le dio la vuelta al mundo, pero Love, Death & Robots es sólo una pequeña parte de toda su trayectoria. El ilustrador graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM ha dejado plasmado sus ilustraciones en storyboards para televisión, revistas como Nexos, Expansión, Rolling Stone México, entre otras; además de libros de texto y hasta hacer la imagen para grandes eventos.

“Llevo 20 años ilustrando, uso esa palabra porque me considero ilustrador de profesión. De esos 20 años la mayor parte he sido ilustrador editorial. Empecé ilustrando para revistas, libros para niños, libros de texto. Luego me aparecieron otros trabajos haciendo cartel, imágenes para eventos, pero siempre fue ilustración editorial, es decir cuya finalidad era el papel”.

El amor por esta profesión ya encontró en los cómics.

“Vengo de los cómics. Los cómics fue lo que me impulsó a convertirme en dibujante, en querer ser historietista. Siempre me he alimentado de las historietas para convertirme en dibujante. De ahí me he alimentado para construir mi estilo visual”.

Patricio Betteo sabe bien que la disciplina, el compromiso y su estilo lo han llevado a que ahora, este momento, alguien en alguna parte del mundo esté viendo su trabajo plasmado en miles de ilustraciones. Por ello, da un consejo a los jóvenes que como él sueñen con ilustrar.

“La suerte siempre es un componente. Cada triunfo y cada fracaso nuestro tuvo que ver con un poco de suerte (ríe). Pero sobre todo es el trabajo. Ni siquiera vamos a hablar del talento sino más bien de la disciplina, de la obstinación, de la obsesión por lograr que tu trabajo se vea más allá de tu casa y de tu pantalla. El recorrido que yo les espero a todos los que están empezando es el mismo que me pasó a mí, que es déjense ver. Distínganse, distinguirse es muy importante, ya sea porque encuentren un estilo muy propio, porque seas súper machetero, porque trabajes muy bien, que seas muy puntual. Hay muchas maneras que puedas destacar. Si puedes reunir varios de esos elementos mejor aún”.

El trabajo para este ilustrador no termina, ahora está metido en un cortometraje para un conocido videojuego del que aún no puede decir más, pero sí desean adentrarse más en su ilustración puedes buscarlo en Facebook (Patricio Betteo) e Instagram (@patricio.betteo).