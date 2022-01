“En realidad estuve platicando un poco con ella, porque desconozco los términos médicos a profundidad. Pero me decía que se descubrió que tenía una bacteria, que sí no se quitaba se podía en cáncer”.

La actriz explicó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando tuvo cáncer en la misma sección de su mano, enfermedad que fue diagnosticada a tiempo. Actualmente corría el riesgo de reaparecer, por la que terminó tomando la decisión de perder parte de su dedo para prevenirlo.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desaparecieron. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor): ´Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'”, dijo para el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Detalló que mientras estuvo en tratamiento su médico le canceló su primera cirugía, ya que el bulto creció de manera anormal por lo que decidió tomar nuevas medidas.

“Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, comentó para Hoy.

Al final, la actriz aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud y no volver a atravesar por un cáncer.