Paty Cantú ve imposible un reencuentro de Lu

“Yo sé que él (Mario Sandoval) se expresa muy bien de mí y se lo agradezco, pero nunca haría un reencuentro de Lu, siempre me preguntan eso, pero no, sorry”, reveló para Karla Díaz, conductora.

Lu fue un dúo juvenil del género pop que alcanzó la fama en 2003, estuvo conformado por Paty Cantú y Mario Sandoval, quienes mantenían una amistad muy cercana, sin embargo se separaron en 2007 por diferencias personales, que no especificaron en ese momento, pues solo dijeron que buscaban metas cada vez más dispares.

Uno de los éxitos más memorables de Lu fue el tema “Por besarte”, el cual formó parte de la musicalización de la telenovela “Rebelde”. En “Pinky Promise”, la cantante le reveló a Karla Díaz que comenzó su camino como solista porque sentía que en la agrupación no se respetaba su trabajo musical.

La intérprete de éxitos como “Cuenta pendiente” contó una desagradable anécdota en el Teatro Metropólitan que vivió con su compañero musical Mario Sandoval; explicó que en ese momento tenían preparados tres conciertos seguidos y que tuvo una discusión con su dueto, quien se fue del camerino sin dejarla terminar de expresarse y por ese incidente escribió la frase “aun así te vas y me quedo hablando sola” para la canción “No fue suficiente”.

“Teníamos presentación en el Metropólitan, porque con él solo hice Metropólitan, me gritó horrible que el proyecto se terminaba, ese día entró a mi camerino y me dijo ‘el proyecto se acabó’. Yo le hablé a mi hermana y después de llorar salí como si nada a dar las presentaciones que faltaban, le pedí a mi hermana que no dijera nada”, recordó.

La cantante explicó que tras esa discusión, Mario Sandoval comenzó a buscar a otras chicas para que la sustituyeran, contó que se enteró de esto por una amiga, quien le contó que Mario la había buscado como reemplazo de Paty, ya que su plan era continuar con Lu, recordó también que mientras ocurría ese proceso, seguían dando conciertos en otros países.

También contó que Sandoval mandó un correo donde Cantú tenía que comprometerse a condiciones que la convertirían en su empleada, las condiciones eran que no podía componer más canciones ni involucrarse en los álbumes, que él decidiría la nivelación de su voz en los discos y que ella no podría opinar sobre la producción de los shows.

Paty Cantú no aceptó tales condiciones y eso significó la separación de Lu.

“Esa canción parece que habla de amor pero no, se refiere a todos esos años que yo aguanté y aguanté pensando ‘en dónde está mi amigo, que llegó a ser como mi hermano’, en verdad no fue nada padre, yo estaba muy chavita, tenía 17, 18 años y hay cosas que nunca diré al respecto porque ni siquiera tiene caso, pero aprendí lo que no volvería a vivir”, explicó sobre el tema “No fue suficiente”.

Aunque la cantante Paty Cantú se ha mantenido sumamente hermética sobre las relaciones románticas que ha tenido a lo largo de su carrera; sin embargo, la cantante mexicana sorprendió a sus seguidores con el vívido relato del romance que tuvo con una persona sumamente famosa. Se trata de Josh Radnor, el actor que protagonizó la serie “Cómo conocí a tu madre”.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante de “Afortunadamente no eres tú” confesó que era fanática de la serie y, especialmente, del personaje “Ted Mosby”; un hombre que se dedica a conquistar al amor de su vida con gestos sumamente románticos a lo largo de las nueve temporadas del show.

Debido a su admiración, Cantú se suscribió al newsletter del actor, una serie de correos electrónicos en donde Josh se dedicaba a analizar algunos temas coyunturales. Fue a través de este medio, que Paty estableció contacto con él y comenzaron una conversación que terminaría en un fugaz, pero ardiente, romance.