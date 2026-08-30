Pau Matinée le cantará a la alegría de Culiacán

La cantautora culiacanense Pau Matinée fue seleccionada en la convocatoria nacional Músicos Tradicionales Mexicanos, Emisión 2026, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, dentro de la modalidad “Músicos que renuevan la tradición musical mexicana”.

Pau Matinée recordó que participó en la convocatoria del PECDAS, y estaba triste porque no había quedado, cuando le llegó la noticia de haber sido seleccionada en la convocatoria nacional.

“Padrísimo, la emoción me ha durado desde entonces. Yo quedé en la categoría participación como individual, en músicos que renuevan la tradición musical mexicana, y mi proyecto va a hablar de Culiacán”.

La artista explicó que su proyecto de creación musical explora el sentido de pertenencia de la ciudad de Culiacán a partir de la vida cotidiana.

Contempla componer ocho canciones originales que van a estar inspiradas en los espacios y la experiencia que le da el territorio, el vivir aquí en Culiacán.

Tras el impacto de su álbum Memoria y desaparición (2025) — de música de folk tradicional mexicana en el que explora temas de violencia y visibilización de causas comunitarias como el acompañamiento a colectivos de búsqueda—, Pau Matinée emprenderá un nuevo proceso creativo enfocado en el sentido de pertenencia y la vida cotidiana de Culiacán.

El proyecto se desarrollará de noviembre de 2026 a noviembre de 2027 y contempla la composición de ocho canciones originales, en las cuales indagará en las razones del arraigo comunitario y en los motivos que inspiran a la ciudadanía a sonreír y mantenerse unida a pesar de contextos adversos.

“Es un privilegio, un orgullo para mí haber quedado a nivel nacional, siete de mi categoría nada más, entonces es mucha la responsabilidad y sobre todo que me siento con la responsabilidad de hacerle algo muy hermoso a Culiacán”.

“También voy a llevar una bitácora de todo el proceso creativo, un registro audiovisual que va a acompañar el contexto de cada obra. De hecho, en Memoria y desaparición, cuando la estoy presentando digo qué fue lo que me inspiró a hacer la canción, porque hay un trasfondo del porqué lo hice, y son los hechos violentos, luego canto y me paso a la que sigue y te explico de dónde y cómo me sentía cuando lo hice y la canto”.

En este proyecto será similar, dijo, platicará el contexto de lo que le llevó a hacer cada tema y al final integra música y narrativa con la invitación a reflexionar sobre el arraigo en la vida en comunidad, más allá del lado doloroso se está viviendo.

“Está elaborado por etapas. Voy a iniciar obviamente inspirándome, tratando de hacer los bosquejos, de ver en qué sitios me voy a sentar para contemplar la alegría. Pretendo sentarme en la catedral, en donde bailan las personas en los kioscos, en donde las personas se reúnen más allá de sus problemas, más allá del contexto, más allá de que tienen a un conocido o que acaban de padecer un hecho violento”.

Y más allá de eso, explica, es ver en dónde se esconde la alegría, en qué territorios se está aquí dentro de nuestra ciudad.

Al término de la etapa de composición, la artista contempla realizar una gira de seis presentaciones en espacios culturales del estado, incluyendo Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Pau Matinée cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la música independiente. Entre sus reconocimientos recientes destacan el tercer lugar en el Concurso de la Canción Feminista Sinaloa 2026 y su participación como finalista en el Concurso de la Canción Inédita de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A la par de este reconocimiento nacional, la creadora continúa con la difusión de Memoria y Desaparición, presentándose en espacios públicos y académicos, avanza en Trapitos de amor al sol, una propuesta escénica que concluirá en 2027, con perspectiva de género que narra las distintas etapas de una historia de amor desde la mirada de una mujer.