Paul McCartney entra al top 3 de músicos más ricos del mundo

Paul McCartney se convirtió en multimillonario, alcanzando una fortuna de mil 400 millones de dólares y ubicándose entre los tres músicos más ricos del mundo. El ex Beatle superó la estimación gracias a su legado musical, derechos de autor y diversos negocios, según Forbes.

La revista Forbes, a través de su boletín The Billie, reveló el 9 de noviembre de 2026 la estimación de su patrimonio. “El exintegrante de The Beatles ocupa el tercer puesto de este ranking, solamente detrás de Jay-Z y Taylor Swift”, indicó la publicación.

Este logro para McCartney se atribuye a décadas de una carrera musical, una administración estratégica de sus derechos de autor y la diversificación en varios negocios. Su trayectoria es un ejemplo de cómo el legado artístico puede traducirse en un considerable patrimonio.

Según las estimaciones de Forbes, Jay-Z encabeza la lista con 2 mil 800 millones de dólares, seguido por Taylor Swift con 2 mil millones. McCartney se ubica en el tercer puesto con mil 400 millones de dólares, una cifra que contempla negocios, inversiones y propiedades, además de sus ingresos musicales.

Una de las principales fuentes de ingresos del músico es MPL Communications, compañía editorial que fundó en 1969. Esta empresa administra parte de su catálogo musical y derechos de obras de otros compositores.

A lo largo de los años, MPL Communications adquirió catálogos de artistas como Buddy Holly, así como partituras de musicales de Broadway y canciones navideñas. Estas propiedades representan cerca de 250 millones de dólares de su fortuna, de acuerdo con Forbes.

Otro ingreso relevante proviene de The Beatles. McCartney recibe una cuarta parte de las ganancias generadas por Apple Corps, empresa que administra negocios relacionados con el legado de la agrupación. Esto incluye reproducciones en plataformas digitales, ventas de vinilos y productos oficiales.

Forbes calcula que esta fuente de ingresos tiene un valor superior a los 150 millones de dólares para cada integrante o sus respectivos herederos. Además, el músico obtiene alrededor de 10 millones de dólares anuales por su participación en los derechos de autor de las canciones que escribió junto a John Lennon, lo que representa un valor de al menos 200 millones de dólares.

A estas cantidades se suman las ganancias de sus conciertos, propiedades inmobiliarias en diferentes partes del mundo y una colección de arte que incluye obras de René Magritte y Pablo Picasso.

A sus 84 años, el exintegrante de The Beatles continúa desarrollando proyectos musicales. En mayo de 2026 lanzó The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio como solista. También es protagonista del documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que aborda su vida después de la separación de The Beatles.