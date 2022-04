$!Paul McCartney le pide a Starbucks que deje de cobrar extra por leche de origen vegetal

Paul McCartney, a través de una carta, pidió a Starbucks que elimine el recargo adicional que impone en los precios de sus bebidas cuando el cliente opta por agregar leches de origen vegetal, esto antes de la próxima parada de su gira en Seattle, Estados Unidos, base central de Starbucks.

El ex integrante de The Beatles dirigió una carta al CEO, Kevin Johnson, en la que el músico británico escribió: “Recientemente me llamó la atención que Starbucks en los EEUU tiene un cargo adicional por las leches a base de plantas en lugar de la leche de vaca. Debo decir que esto me sorprendió, ya que entiendo que en otros países como el Reino Unido y la India, existe el mismo cargo para ambos tipos de leche y me gustaría solicitarles amablemente que consideren esta política también en Starbucks USA”.

“Mis amigos de PETA están haciendo campaña por esto. Espero sinceramente que, por el futuro del planeta y el bienestar animal, pueda implementar esta política”, agregó.

La carta del intérprete llega antes de sus conciertos del 2 y 3 de mayo en, casualmente, el Climate Pledge Arena de Seattle.

Paul, además dijo que numerosas cadenas (incluidas Philz Coffee, Panera Bread y Pret A Manger) ofrecen leche sin lácteos sin carga adicional, y que incluso Starbucks en el Reino Unido eliminó recientemente su recargo por leche vegana.