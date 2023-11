Aunque no se ha confirmado la participación de algún artista invitado que abra el concierto, la expectativa es alta para una noche legendaria en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Posible Setlist

Basado en el show más reciente que Paul McCartney ofreció en Australia, el setlist para el concierto en el Foro Sol podría incluir éxitos clásicos y favoritos de los fans. Algunas de las canciones que podrían formar parte de la velada incluyen las siguientes.

Can’t Buy me love, Junior’s farm, Letting go, She’s a woman, Got to get you into my life, Getting better, Let em in, My valentine, Nineteen hundred and Eighty-Five, Maybe I’m amazed, I’ve just seen a face, In spite of all the danger, Love me do, Dance tonight, Blackbird, entre otras.

Este listado está sujeto a cambios, pero se espera que ofrezca una experiencia inolvidable para los asistentes. Paul McCartney promete transportar a su audiencia a través de décadas de éxitos musicales que han dejado una marca indeleble en la historia de la música.