Pedrito Sola se vacuna contra el Covid-19, y cuenta la historia a su estilo a través de un video

Está sorprendido por la eficiencia

Relató que fue a vacunarse a la sede del Campo Marte en la delegación Miguel Hidalgo, pues era el lugar que le correspondía:

“Me tocaba por letra de apellido. Llegué como a las 10 de la mañana y estoy sorprendido por la eficiencia, por la velocidad, por la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar”, confesó sin ocultar su emoción.

Pedro habló desde la cámara frontal de su teléfono con la sinceridad que lo caracteriza y de acuerdo con información de El Heraldo de México, aseguró que el personal atendiendo a las personas mayores es bastante amplio: “hay docenas y docenas de personas”.

Lo anterior le dio gusto, pues cuenta que, aunque él es una persona “de la tercera edad” y puede caminar y realizar todas las actividades cotidianas él mismo, hay personas que no cuentan con las mismas condiciones.

“Hay mucha gente que no puede hacer esto y les permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar. A los que llevan sillas de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas ahí disponibles para las personas que no llevan, pero que no pueden caminar muy bien... Es increíble la atención”, afirmó.

Agradeció al gobierno de la Ciudad de México

Además, dijo que todo el proceso es rápido y hasta cariñoso y atento. El conductor sospecha que, para poder lograr esta eficiencia en la jornada de vacunación, se dio un curso al personal que atiende a las personas mayores con el objetivo de que las cosas fueran perfectas.

Finalmente, se dijo impresionado y muy agradecido con el gobierno de la Ciudad de México por la situación que constató el día de hoy, pues todo fue maravilloso.